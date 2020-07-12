Делаю работу с душой.

Я практикующий сценарист на эстраде. Писала сценарии для таких проэктов: Кубок по спортивной гимнастике Стеллы Захаровой, церемония награждения «Человек года» с 2016 по 2019 года, «День рождения Камалии» и благотворительный концерт «Камалия», откритие велотрека после реконструкции в Киеве – «Новая жизнь велотрека», конференция «Тяньши» в Киеве, конференция «Тяньши» в Москве, новогодняя шоу – программа « The greatest new year & cabaret show».Так же занимаюсь переводом тектсов с английського, украинского, русского и французких язиков. Пишу отзыви, рецензии, песни, стихи.