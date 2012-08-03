ksana_master

Студентка

Е З Ю М Е

Ф.И.О.: Бровякова Ксения Владимировна

Адрес: 443093, г.Самара, ул.Мяги, д.4, кв.47

Телефон: 89277327813

Дата и место рождения: 13 февраля 1995г., г.Самара.

Гражданство: Российская Федерация

Образование: 2013 - 2010 - Поволжский Государственный Колледж с получением специальности СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИСТСКИМ УСЛУГАМ.

2008 - 2010 - Самарский Областной Многопрофильный Лицей-Интернат.

2001 - 2008 - Средняя школа № 76.

Опыт работы: 2010 - 2010г. - промоутер в РА "Аврора"

с 2010 года по настоящее время - менеджер-фрилансер в интернет-магазине www.SAMARA-TEL.ru

Профессиональные навыки: владею английским языком (читаю, перевожу и разговариваю, частично используя словарь), пишу статьи и выполняю творческие и научные работы, делаю презентации, в совершенстве владею компьютером и разбираюсь в ПО.

Дополнительное образование: окончила курсы секретарского дела и делопроизводства. В 2010 году окончила муз.школу по классу гиттары и вокала.

Личные качества: жизнерадостность, дружелюбие, общительность, открытость, честность, самостоятельность, исполнительность и трудолюбие.