ksana_master

Е З Ю М Е
Ф.И.О.: Бровякова Ксения Владимировна
Адрес: 443093, г.Самара, ул.Мяги, д.4, кв.47
Телефон: 89277327813
Дата и место рождения: 13 февраля 1995г., г.Самара.
Гражданство: Российская Федерация
Образование: 2013 - 2010 - Поволжский Государственный Колледж с получением специальности СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИСТСКИМ УСЛУГАМ.
2008 - 2010 - Самарский Областной Многопрофильный Лицей-Интернат.
2001 - 2008 - Средняя школа № 76.
Опыт работы: 2010 - 2010г. - промоутер в РА "Аврора"
с 2010 года по настоящее время - менеджер-фрилансер в интернет-магазине www.SAMARA-TEL.ru
Профессиональные навыки: владею английским языком (читаю, перевожу и разговариваю, частично используя словарь), пишу статьи и выполняю творческие и научные работы, делаю презентации, в совершенстве владею компьютером и разбираюсь в ПО.
Дополнительное образование: окончила курсы секретарского дела и делопроизводства. В 2010 году окончила муз.школу по классу гиттары и вокала.
Личные качества: жизнерадостность, дружелюбие, общительность, открытость, честность, самостоятельность, исполнительность и трудолюбие.