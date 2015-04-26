ksandraTrotzig

Перевод с английского на русский, увлекательные тексты - качественно и надёжно

Здравствуйте, уважаемые заказчики. Я являюсь рерайтером и переводчиком с английского языка на русский. Мой английский язык постоянно совершенствуется. На данный момент это уровень Advanced : я легко разговариваю с носителями английского языка, обладаю конкретными знаниями грамматики и лексики. Пишу уникальные тексты на темы здорового образа жизни, культуры, общества. Свою работу выполняю в срок, готова браться за большие объёмы текстовых заданий. Меня всегда интересует мнение заказчика о проделанной работе и его отзыв о ней, поэтому качество - это основополагающая текстов, написанных мной.

Я уверена, что моё стремление к развитию и педантичность в работе — лучшие критерии для отличных результатов