українська/англійська | переклад | проєкти

Привіт! Мене звати Оксана. У мене прості навички, і далі я розповім про них.

Мені подобається робити презентації та інші проєкти, наприклад, інформаційні плакати. Я працюю в Canva. (але я також можу зробити це в PowerPoint)

Пишу короткі тексти, оповідання, есе (здебільшого українською, але цікаво працювати й англійською).

Вмію працювати з фотографіями. Корекція кольору, очищення від зайвих об'єктів, робота з текстом на фото: додавання, переклад, зміна шрифту або розміру.

Також можу перекладати з української на англійську або з англійської на українську.

Цікаво працювати у сфері викладання: українська та англійська мови для дітей.