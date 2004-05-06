українська/англійська | переклад | проєкти
Привіт! Мене звати Оксана. У мене прості навички, і далі я розповім про них.
Мені подобається робити презентації та інші проєкти, наприклад, інформаційні плакати. Я працюю в Canva. (але я також можу зробити це в PowerPoint)
Пишу короткі тексти, оповідання, есе (здебільшого українською, але цікаво працювати й англійською).
Вмію працювати з фотографіями. Корекція кольору, очищення від зайвих об'єктів, робота з текстом на фото: додавання, переклад, зміна шрифту або розміру.
Також можу перекладати з української на англійську або з англійської на українську.
Цікаво працювати у сфері викладання: українська та англійська мови для дітей.