ksangoulia

Необходимо создать баннер для обложки группы в ВК по примеру баннеров в приложенном файле. Рассматриваю только тех, кто отвечает по пунктам ниже: 1. Покажите мне Ваши работы/портфолио по баннерами для обложки группы в ВК. А ...