ksangoulia

[url=https://client.work-zilla.com/Customer/3035990]Необходимо cобрать LP на конструкторе platformalp.ru Рассматриваю только тех, кто отвечает по пунктам ниже: 1. Покажите мне Ваши работы c LP. 2. Цена.[/url]
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать баннер для обложки группы в ВК по примеру баннеров в приложенном файле. Рассматриваю только тех, кто отвечает по пунктам ниже: 1. Покажите мне Ваши работы/портфолио по баннерами для обложки группы в ВК. А ...Баннеры14 заявокЗакрыт6 лет назад
КОГО МЫ ИЩЕМ? - Пол: мужчина или женщина. - Возраст: 20 – 30 лет. - Пунктуальная/ый. - Обязательная/ый. - Ответственная/ый. - Быстрая/ый. - Всегда отвечаете через скайп/вайбер/воцап с 9:00 до 18:00 по Москве, не ...Управление проектами8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо по моим требованиям (я вышлю) найти личного помощника для удаленной работы через доступные бесплатные онлайн сервисы или группы в соц сетях. Если есть доп вопросы, пишите в скайп Пишите сразу: 1) Стоимость работы. ...Подбор персонала (HR)12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
ПРОЕКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВУШЕК ИЛИ С ЖЕНСКИХ АККАУНТОВ Необходимо сделать рассылку письма участницам релевантных групп в ВК (письмо предоставлю позже). 1) Группы в ВК по темам: - Театральное мастерство - Актерское мастерство 2) ...Управление проектами8 заявокЗакрыт6 лет назад