Разработка дизайна полиграфической продукции (визитки, календари, буклеты, листовки и т.д.), фирменного стиля (логотип, фирменные бланки, конверты, визитки, папки и т.д.), обработка фотографий (ретушь, коллаж, календарь), изготовление макетов (трафаретов) под витражи.

Быстро, качественно, индивидуальный подход к каждому клиенту.

После обсуждения ТЗ предоставляется 2-3 варианта на выбор. Работа выполняется до полного утверждения макета с учетом всех пожеланий заказчика. Пятилетний опыт работы и нестандартное мышление дают возможность создавать оригинальные макеты, отвечающие всем требованиям современной рекламы.

Надеюсь на длительное и взаимовыгодное сотрудничество.