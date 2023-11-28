Графический дизайнер

Добрый вечер) Я начинающий графический дизайнер, фармацевт и психолог в одном лице. Фрилансер)

Работаю в программах Adobe: InDesign Photoshop, Illustrator, Figma. Разрабатываю логотипы, фирменный стиль и айдентику для крупных компаний, занимаюсь созданием постеров, баннеров и макетов, дизайном упаковки и презентаций, а также версткой журналов, каталогов.