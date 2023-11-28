Графический дизайнер
Добрый вечер) Я начинающий графический дизайнер, фармацевт и психолог в одном лице. Фрилансер)
Работаю в программах Adobe: InDesign Photoshop, Illustrator, Figma. Разрабатываю логотипы, фирменный стиль и айдентику для крупных компаний, занимаюсь созданием постеров, баннеров и макетов, дизайном упаковки и презентаций, а также версткой журналов, каталогов.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Постер к фильму "Инопланетянин"1 просмотр
- Каталог "Магнит"нет просмотров
Дизайн продукции
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$10/час
от $75от 2 дней
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