ksekl2002

Ксения ksekl2002

 
21 годРоссия/Казань
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
SMM-специалист

Люблю изучать новое и следить за трендами. Есть опыт ведения аккаунта в соцсетях: создание единого дизайна, составление контент-плана, написание постов.

Мои сильные стороны: ответственность, организованность, коммуникабельность, дружелюбность, умение работать в команде.

Я предоставляю следующие услуги: анализ аудитории, анализ клиента, анализ конкурентов, составление контент-плана, копирайтинг, администрирование соцсетей, написание отчетов, дизайн аккаунта.