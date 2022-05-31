SMM-специалист Люблю изучать новое и следить за трендами. Есть опыт ведения аккаунта в соцсетях: создание единого дизайна, составление контент-плана, написание постов. Мои сильные стороны: ответственность, организованность, коммуникабельность, дружелюбность, умение работать в команде. Я предоставляю следующие услуги: анализ аудитории, анализ клиента, анализ конкурентов, составление контент-плана, копирайтинг, администрирование соцсетей, написание отчетов, дизайн аккаунта.

Я против войны в Украине !