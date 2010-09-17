ksenaf

Оксана Белецкая ksenaf

 
50 летУкраина/Белая Церковь
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Разработка сайтов (дизайн, программирование, верстка)

Полиграфия (верстка, дизайн)

ICQ: 457-438-208

Телефон: +380673304764

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