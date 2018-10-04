ksenia-mai

Образование Востребованная интернет профессия 04.10.2018 — 26.12.2018 Университет удалённой работы "Секиро.ру"

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Директолог / специалист по контекстной рекламе

*Настройка контекстной рекламы для клиентов агентства и внутренних проектов*Ведение контекстной рекламы, улучшение ключевых показателей*Ежемесячная отчетность по ключевым показателям, планирование*Подбор и анализ ключевых слов*Создание и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ

Администратор инстаграм*Аудитпрофиля*РазработкаУТП*Разработкаконтент-плана*Анализцелевой аудитории (ЦА)*Анализконкурентов*Оформление постов*Дизайн*Монтажвидео*Настройка иоформление профиля/группы *Написаниепродающих текстов, полезных статей, историй *Работа вграфических редакторах Photoshop