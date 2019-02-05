ksenia9623

Ксения Михалкина ksenia9623

 
27 летРоссия/Оренбург
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Вы заказываете-я делаю! Классно я придумала,да?:)

   

        о себе

  • по диплому художник-живописец
  • да и по жизни творческая личность
  • ответственно отношусь к любой работе
  • поставила цель заработать миллион!
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
PANrace
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Авито 326 объявлений
Быстро, надёжно) Во время и в срок!
все нормально
Ответный отзыв
lutamona91
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Сделать фото 1к. квартиры
Отлично выполненная работа, рекомендую!
всё очень точно и быстро. рекомендую!
Ответный отзыв