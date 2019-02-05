Вы заказываете-я делаю! Классно я придумала,да?:)
о себе
- по диплому художник-живописец
- да и по жизни творческая личность
- ответственно отношусь к любой работе
- поставила цель заработать миллион!
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Быстро, надёжно) Во время и в срок!
Ответный отзыв
все нормально
$4
10 баллов
5 лет назад
Отлично выполненная работа, рекомендую!
Ответный отзыв
всё очень точно и быстро. рекомендую!