ksenia_Designe

Графический дизайнер

Разрабатываю дизайн сайтов, html5 баннера. Также работаю с полиграфией разрабатываю дизайн упаковок, этикеток, от визиток до сложных векторных иллюстраций.

Работая со мной Вы получаете

Индивидуальность, качественный продукт, в согласованные сроки. В каждой работе присутствует педантичность , в этом Вы можете убедиться, посмотрев мое портфолио https://www.behance.net/desingmxme354 Уделяю большое значения мелочам, именно они делают работу завершенной. Всегда нахожусь на связи с заказчиком.

Создание:

Брендбук

Дизайн сайта

Баннер

Листовки

Визитки

Каталог

Открытки

Дизайн упаковки на любую продукцию

Логотип

Портрет в стиле поп-арт

Портрет с помощью графического планшета

Персонаж в векторной графике

Фотошоп ( ретушь фотографий )

Иллюстрации любой сложности

Порядок работы

Заказчик предоставляет, на сколько это возможно, максимально подробное ТЗ (техническое задание).

На основании ТЗ определяется необходимый объем работ, и соответствующее вознаграждение за ее выполнение.