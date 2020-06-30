ksenia_Designe

Ксения Птушко ksenia_Designe

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайнер

Что я могу предложить 

Разрабатываю дизайн сайтов, html5 баннера. Также работаю с полиграфией разрабатываю дизайн упаковок, этикеток, от визиток до сложных векторных иллюстраций. 

Работая со мной Вы получаете

Индивидуальность, качественный продукт, в согласованные сроки. В каждой работе присутствует педантичность, в этом Вы можете убедиться, посмотрев мое портфолио https://www.behance.net/desingmxme354 Уделяю большое значения мелочам, именно они делают работу завершенной. Всегда нахожусь на связи с заказчиком.

Создание:

  • Брендбук
  • Дизайн сайта
  • Баннер
  • Листовки
  • Визитки
  • Каталог
  • Открытки
  • Дизайн упаковки на любую продукцию
  • Логотип
  • Портрет в стиле поп-арт
  • Портрет с помощью графического планшета
  • Персонаж в векторной графике
  • Фотошоп ( ретушь фотографий )
  • Иллюстрации любой сложности

Порядок работы

Заказчик предоставляет, на сколько это возможно, максимально подробное ТЗ (техническое задание). 

На основании ТЗ определяется необходимый объем работ, и соответствующее вознаграждение за ее выполнение.