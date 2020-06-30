ksenia_Designe

Графический дизайнер
Что я могу предложить Разрабатываю дизайн сайтов, html5 баннера. Также работаю с полиграфией разрабатываю дизайн упаковок, этикеток, от визиток до сложных векторных иллюстраций.
Работая со мной Вы получаете
Индивидуальность, качественный продукт, в согласованные сроки. В каждой работе присутствует педантичность, в этом Вы можете убедиться, посмотрев мое портфолио https://www.behance.net/desingmxme354 Уделяю большое значения мелочам, именно они делают работу завершенной. Всегда нахожусь на связи с заказчиком.
Создание:
- Брендбук
- Дизайн сайта
- Баннер
- Листовки
- Визитки
- Каталог
- Открытки
- Дизайн упаковки на любую продукцию
- Логотип
- Портрет в стиле поп-арт
- Портрет с помощью графического планшета
- Персонаж в векторной графике
- Фотошоп ( ретушь фотографий )
- Иллюстрации любой сложности
Порядок работы
Заказчик предоставляет, на сколько это возможно, максимально подробное ТЗ (техническое задание).
На основании ТЗ определяется необходимый объем работ, и соответствующее вознаграждение за ее выполнение.