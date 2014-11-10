Готова рассмотреть любую работу, в том числе менеджером, аналитиком, проектировщиком.

Два высших образования по специальностям "Электроснабжение" и "Математические методы и модели в экономике".

Опыт работы:

Май 2014 - по настоящее время Инженер АСКУЭ

Опыт проектирования систем АИИС КУЭ на подстанциях с высшим напряжением 35-220 кВ. Выполнение разделов проектной и рабочей документации (выполнение

чертежей в AutoCAD), опыт разработки разделов "Метрологическое обеспечение"

и "Проектная оценка надежности", знание нормативной базы и отраслевых

регламентирующих документов, знание современных информационных технологий.

Ноябрь 2012 — Май 2014 ОАО МРСК Волги - филиал "Оренбургэнерго", Оренбург

Инженер ОБЭМАП

Составление, контроль и анализ балансов электрической энергии по ВЛ-110-35 кВ, подстанциям 110-35 кВ, по

ТП-10(6) кВ, балансов электрической энергии РЭС.

Составление и контроль расчетов балансов электрической энергии производственных отделений разрезе экономических

и физических уровней напряжения.

Формирование сводных балансов электроэнергии и составление отчетности в смежные и вышестоящие организации.

Расчет технологических потерь электрической энергии в программном комплексе «РАП-Стандарт».

Расчетов потерь электроэнергии в случае установки приборов учета не на границе балансовой принадлежности.

Расчет плановых показателей бизнес-плана РЭС по отпуску в сеть,полезному отпуску и потерям электрической энергии.

Август 2012 —Ноябрь 2012 Экономист отдела торгов

Работа с рынком В2В, отбор заявок на конкурсы, изучение ТЗ, согласованиеТЗ с отделами, оформление конкурсной документации.

Июль 2008 — Август 2012 Softline,Оренбург

Администратор

Опыт работы с финансами офиса -составление отчетов, ведение финансовых документов, планирование расходов,

согласование квартальных и годовых балансов офиса.

Кадровая работа - рекрутинг, работа с кадровыми документами, решение вопросов по начислению заработной платы,

отпускных, больничных, организация командировок сотрудников.

Решение юридических вопросов - работа с договорами, согласование юридических вопросов с контрагентами.

Организационная работа - организация корпоративных и оздоровительных мероприятий.