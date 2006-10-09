ksenia_art

Опыт работы
«Фольксваген Групп Рус»,
Менеджер по рекламе февраль 2011 – ноябрь 2011
o планирование и размещение текущей рекламы по продажам и сервису марки VW, Skoda
o ведение отчетной документации
o редактирование и согласование рекламных материалов
o организация BTL-мероприятий
Фри-лансер март 2009 – февраль 2011
o внештатный корреспондент программы «Новости-ТелеОбъектив»
o корреспондент и диктор программ «Вестник гордумы» и «Наш город»
o написание текстов сюжетов для рекламных программ, роликов
o монтаж, озвучка и подготовка сюжетов, роликов
o выезд с оператором на съёмки и координация работы оператора
Телевидение,
Корреспондент, автор программ сентябрь 2007 – март 2009
o написание текстов сюжетов для развлекательной программы
o создание сюжетов информационного, рекламного и политического характера
o монтаж, озвучка и подготовка сюжетов
o выезд с оператором на съёмки и координация работы оператора
o создание развлекательной программы (структура, подводки ведущего, поиск тем)
o создание детской информационно-развлекательной программы по заказу министерства
ООО «Профессиональные системы продаж»
Заместитель Генерального директора по рекламе и PR февраль 2007 – май 2007
o общение с имеющимися клиентами
o поиск новых клиентов
o продвижение продукции в СМИ
o подготовка проведения тренингов
ЗАО «Джи Ай Ди Инвест»
Помощник маркетолога февраль 2006 – май 2006
o разработка рекламной кампании в других городах (Оренбург, Челябинск и др.)
o анализ рекламной кампании
o подготовка проведения тренингов
o помощь в подготовке проведения «Дня рождения ЗАО «Джи Ай Ди Инвест»»
ООО «АРТ-СиТи»
Менеджер май 2005 – ноябрь 2005
o поиск клиентов, ведение переговоров
o медиапланирование, разработка рекламных кампаний
o помощь в подготовке и проведений мероприятий: «Открытие кинотеатра «Саратов»», «Открытие салона “Ford” в “Авангарде”», «Ночь пожирателей рекламы 2005»
Образование Декабрь 2005 – Февраль 2006
Практика на телеканале ГТРК-Саратов
Сентябрь 2004 – 2010
Саратовский Государственный Университет им. Н.Г. Чернышевского
o факультет филологии и журналистики
o специальность «Телевидение и радиовещание»
o заочная форма обучения
Сентябрь 2001 – Октябрь 2003
Поволжский Кооперативный Институт. Центр Среднего Профессионального Образования
o экономический факультет
o специальность «Экономика, бухгалтерский учёт и контроль»
o очно-заочная форма обучения
Дополнительное образование
Свидетельство №77911/036А за участие в семинаре «Мировые финансовые рынки, инвестиционные возможности, управление инвестиционным портфелем, как средство получения дохода» с 09.10.2006г. по 23.11.2006г. (Москва)
Сертификат №1061 за участие в тренинге «Построение системы продаж» 3-4 марта 2007г. (Москва)
Сертификат №1119 за участие в тренинге «Активные продажи: системе гарантированного привлечения клиентов» 24-25 марта 2007г. (Москва)
Сертификат удостоверяющий завершение обучения по курсу «Тайм-менеджмент. Гибкие методы» 28-29 марта 2007г. (Москва)
Сертификат №1109 за участие в тренинге «Построение системы продаж» 14-15 апреля 2007г. (Москва)
Сертификат №1061 за участие в тренинге «Большие контракты: финальные переговоры о цене» 28-29 апреля 2007г. (Москва)
Диплом Международной академии телевидения и радио об окончании курса переподготовки работников региональных электронных СМИ, выдан 27.06.2008 г.