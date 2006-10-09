ksenia_art

Журналист, маркетолог

Опыт работы

«Фольксваген Групп Рус»,

Менеджер по рекламе февраль 2011 – ноябрь 2011

o планирование и размещение текущей рекламы по продажам и сервису марки VW, Skoda

o ведение отчетной документации

o редактирование и согласование рекламных материалов

o организация BTL-мероприятий

Фри-лансер март 2009 – февраль 2011

o внештатный корреспондент программы «Новости-ТелеОбъектив»

o корреспондент и диктор программ «Вестник гордумы» и «Наш город»

o написание текстов сюжетов для рекламных программ, роликов

o монтаж, озвучка и подготовка сюжетов, роликов

o выезд с оператором на съёмки и координация работы оператора

Телевидение,

Корреспондент, автор программ сентябрь 2007 – март 2009

o написание текстов сюжетов для развлекательной программы

o создание сюжетов информационного, рекламного и политического характера

o монтаж, озвучка и подготовка сюжетов

o выезд с оператором на съёмки и координация работы оператора

o создание развлекательной программы (структура, подводки ведущего, поиск тем)

o создание детской информационно-развлекательной программы по заказу министерства

ООО «Профессиональные системы продаж»

Заместитель Генерального директора по рекламе и PR февраль 2007 – май 2007

o общение с имеющимися клиентами

o поиск новых клиентов

o продвижение продукции в СМИ

o подготовка проведения тренингов

ЗАО «Джи Ай Ди Инвест»

Помощник маркетолога февраль 2006 – май 2006

o разработка рекламной кампании в других городах (Оренбург, Челябинск и др.)

o анализ рекламной кампании

o подготовка проведения тренингов

o помощь в подготовке проведения «Дня рождения ЗАО «Джи Ай Ди Инвест»»

ООО «АРТ-СиТи»

Менеджер май 2005 – ноябрь 2005

o поиск клиентов, ведение переговоров

o медиапланирование, разработка рекламных кампаний

o помощь в подготовке и проведений мероприятий: «Открытие кинотеатра «Саратов»», «Открытие салона “Ford” в “Авангарде”», «Ночь пожирателей рекламы 2005»

Образование Декабрь 2005 – Февраль 2006

Практика на телеканале ГТРК-Саратов

Сентябрь 2004 – 2010

Саратовский Государственный Университет им. Н.Г. Чернышевского

o факультет филологии и журналистики

o специальность «Телевидение и радиовещание»

o заочная форма обучения

Сентябрь 2001 – Октябрь 2003

Поволжский Кооперативный Институт. Центр Среднего Профессионального Образования

o экономический факультет

o специальность «Экономика, бухгалтерский учёт и контроль»

o очно-заочная форма обучения

Дополнительное образование

 Свидетельство №77911/036А за участие в семинаре «Мировые финансовые рынки, инвестиционные возможности, управление инвестиционным портфелем, как средство получения дохода» с 09.10.2006г. по 23.11.2006г. (Москва)

 Сертификат №1061 за участие в тренинге «Построение системы продаж» 3-4 марта 2007г. (Москва)

 Сертификат №1119 за участие в тренинге «Активные продажи: системе гарантированного привлечения клиентов» 24-25 марта 2007г. (Москва)

 Сертификат удостоверяющий завершение обучения по курсу «Тайм-менеджмент. Гибкие методы» 28-29 марта 2007г. (Москва)

 Сертификат №1109 за участие в тренинге «Построение системы продаж» 14-15 апреля 2007г. (Москва)

 Сертификат №1061 за участие в тренинге «Большие контракты: финальные переговоры о цене» 28-29 апреля 2007г. (Москва)

 Диплом Международной академии телевидения и радио об окончании курса переподготовки работников региональных электронных СМИ, выдан 27.06.2008 г.