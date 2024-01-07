✋🏻 Привет! Я Ксения, и я создам для вас дизайн в Figma.

Также переношу дизайн в Tilda, Webflow и Taplink.

🎯 Моя цель создать не просто красивый дизайн, а в первую очеред дизайн который будет удовлетворять потребности ЦА. Имею образование в маркетинге, что поможет мне провести правильный анализ и сделать выводы согласно требований целевой аудитории.

🖥️ Выполнить задание всегда стараюсь в кратчайшие сроки. Всегда указываю время выполнения с запасом, дизайн отдаю как правило раньше, если все устраивает клиента. Все правки бесплатные, оговариваем все заранее на каждом этапе.

📧 Контакты

Портфолио - https://www.behance.net/kseniyabaranouskya

Instagram - https://www.instagram.com/web_design_bar/