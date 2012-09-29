ksenia_igorevna

Образование

2013 Ижевский Государственный Технический Университет

Магистратура, магистр техники и технологии

2012 Ижевский Государственный Технический Университет

Институт переводчиков, специалист перевода в сфере профессиональной деятельности

2011 Ижевский Государственный Технический Университет

Современные технологии и автомобили, бакалавра техники и технологии по направлению «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств»

Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею

Немецкий — базовые знания

Ключевые навыки

Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Компас v9-13, Gemma, CosmosDesignStar, SolidWorks, Adem, MathCad, Интернет). Навыки программирования на языках Паскаль, Delphi и Visual Basic. Знание разговорного и технического английского языка, знание офисной оргтехники.

Личные качества

Инициативна, коммуникабельна, обладаю приятными внешними данными, активна, пунктуальна, стрессоустойчива, дисциплинированна, без вредных привычек.