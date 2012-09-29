ksenia_igorevna

Образование
2013 Ижевский Государственный Технический Университет
Магистратура, магистр техники и технологии
2012 Ижевский Государственный Технический Университет
Институт переводчиков, специалист перевода в сфере профессиональной деятельности
2011 Ижевский Государственный Технический Университет
Современные технологии и автомобили, бакалавра техники и технологии по направлению «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств»
Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею
Немецкий — базовые знания
Ключевые навыки
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Компас v9-13, Gemma, CosmosDesignStar, SolidWorks, Adem, MathCad, Интернет). Навыки программирования на языках Паскаль, Delphi и Visual Basic. Знание разговорного и технического английского языка, знание офисной оргтехники.
Личные качества
Инициативна, коммуникабельна, обладаю приятными внешними данными, активна, пунктуальна, стрессоустойчива, дисциплинированна, без вредных привычек.