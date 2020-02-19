ksenia_ivanovka

Web дизайн сайтов, лендинг на Tilda

Привет! Меня зовут Ксения.

Я занимаюсь созданием сайтов на платформе Tilda. Работаю с Zero блоками. ✔Лэндинг: 5-10 блоков, 1 страница —- от 5.000руб✔Многостраничный сайт: до 10 страниц — от 12.000руб✔Интернет-магазин: от 17.000руб Точные цены высчитываю индивидуально, в зависимости наполнения и запросов.  Могу сделать ТОЛЬКО ДИЗАЙН без верстки, для дальнейшего использования вами на любой платформе. Цена от 8.000руб.