ksenia_pinigina

Привет! Мои основная ценность в сфере работы - ориентированность на результат. Я убеждена, что все бизнес ситуации разрешимы, поэтому использую аналитическое мышление и постоянно развиваю это умение. Я ценю умение эффективно общаться и открыта для обратной связи.
В чем специализируюсь:
- проектный менеджмент (бизнес-планы/офферы для партнеров/анализ ниши)
- анализ даты и работа с ней
- визуал
- финансовый менеджмент (бюджет проектов/составление рисков и способов его покрытия)
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