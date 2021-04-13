ksenia_pinigina

Привет! Мои основная ценность в сфере работы - ориентированность на результат. Я убеждена, что все бизнес ситуации разрешимы, поэтому использую аналитическое мышление и постоянно развиваю это умение. Я ценю умение эффективно общаться и открыта для обратной связи.

В чем специализируюсь:

- проектный менеджмент (бизнес-планы/офферы для партнеров/анализ ниши)

- анализ даты и работа с ней

- визуал

- финансовый менеджмент (бюджет проектов/составление рисков и способов его покрытия)