ksenia_sattva

Ксения ksenia_sattva

 
33 годаРоссия/Калининград
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
(TranslationEnRu)

Образование:

2004-2007-г. Калининград. Лицей № 2.Училась в классе

с лингвистическим уклоном и усиленным

изучением иностранных языков.

2007-2011-«Санкт-Петербургская академия управления и

экономики». Степень бакалавра по

направлению «Туризм»

2007-2012--«Санкт-Петербургская академия управления и

экономики». Специальность «Социально

культурный сервис и туризм». Специалист.

Знание языков

Английский - продвинутый. 

Русский – родной.

Польский– средний (письмо, чтение, разговорный).

Немецкий - начинающий.

Методы оплаты:  Сбербанк, Альфабанк, QIWI.