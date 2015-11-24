ksenia_sattva

(TranslationEnRu)
Образование:
2004-2007-г. Калининград. Лицей № 2.Училась в классе
с лингвистическим уклоном и усиленным
изучением иностранных языков.
2007-2011-«Санкт-Петербургская академия управления и
экономики». Степень бакалавра по
направлению «Туризм»
2007-2012--«Санкт-Петербургская академия управления и
экономики». Специальность «Социально
культурный сервис и туризм». Специалист.
Знание языков
Английский - продвинутый.
Русский – родной.
Польский– средний (письмо, чтение, разговорный).
Немецкий - начинающий.
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