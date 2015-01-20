ksenia_yaremenko

Адрес: Украина, г. Николаев.

Образование: высшее. В 2014 году закончила ЧГУ им. Петра Могилы по специальности «Системное программирование» в городе Николаеве и получила квалификацию «инженер по программному обеспечению компьютеров».

Опыт работы: с сентября 2013 по декабрь 2013 работала оператором исходящей линии в call-центре «Гран».

Знание языков: русский (свободно), украинский (свободно), английский (intermediate).

Навыки: знание ОС Windows на уровне опытного пользователя, знание Photoshop CS3, знание всех приложений MS Office, участие в разработке Web-сайтов, знакома с CSS, HTML, XLM, SQL.

Личные качества: люблю творческий подход во всем, внимательна, хорошо лажу с людьми, адекватно отношусь к критике.