kseniabykh

Запущу эффективную рекламу уже через 2 дня!

Здравствуйте. Меня зовут Ксения, я таргетолог IG/FB и я хочу с вами серьезно поговорить.

Давайте начистоту, причина по которой мы здесь встретились - ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЕГ. И как оказалось, Инстаграм - это чертовски удачное место для того, чтобы делать деньги без особой физической нагрузки.

Мою работу можно сравнить с продажниками, которые сидят у вас в офисе 24/7 и только тем и занимаются, что ищут вам клиентов. Как вы думаете, сколько это будет стоить? А я беру только маленькую часть от зарплаты продажника, а результат предоставляю на том же уровне.

Почему вы должны выбрать именно меня?

Потому что я фокусируюсь на ВАШЕМ заработке. Для меня очень важно получить результат именно для ВАС. Я понимаю почему вы здесь и моей целью является разработать такие креативы и офферы, которые будут приносить вам деньги пока вы спите. И да, я приступаю к работе в тот же день.

Вы получите отличный результат и прибыль, а самое главное - вовремя.

Стоит добавить, что я работаю с ограниченным количеством человек, чтобы смочь гарантировать сфокусированность и результат.

Поэтому, выбирайте удобный вариант контакта со мной прямо сейчас, расскажите о своем бизнесе и я буду рада назначить бесплатный консультационный созвон, чтобы проанализировать вашу ситуацию и понять, подходим ли мы друг другу:)