kseniagusina0gma

Здравствуйте! Меня зовут Ксения, я веб-дизайнер. Создаю продающие карточки для маркетплейсов.
Я знаю как с помощью качественной инфографики:
⬆️ Заметно выделить Ваш товар на фоне конкурентов;
⬆️ Закрыть боли потенциальных покупателей;
⬆️ Показать преимущества товара;
🟢Что входит в услугу:
- Анализ и выявление слабых сторон конкурентов;
- Обрезка и обработка фотографий;
- Разработка индивидуального дизайна.
🟢Срок исполнения заказа 3-4 дня, в зависимости от объёма работы время может изменяться.
🟢ДЛЯ ЗАКАЗА ПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ. Отвечаю в течение 1 часа😊.
🟢Работаю по 50% предоплате*
🟢Стоимость услуг:
💸 200р/ 1карт.; (минимальная инфографика 2-3 элемента)
💸 260р/ 1карт.; (дизайн средней сложности 3-5 элементов)
💸 300р/ 1карт.; (креативный многослойный дизайн 5-6 элементов
При полном отсутствии информации 560р;
- Бесплатно 2 круга правок, далее 50р правка;
🟢Для уточнения информации обращаться в личные сообщения