kseniagusina0gma

Инфографика для маркетплейса

Здравствуйте! Меня зовут Ксения, я веб-дизайнер. Создаю продающие карточки для маркетплейсов.

Я знаю как с помощью качественной инфографики:

⬆️ Заметно выделить Ваш товар на фоне конкурентов;

⬆️ Закрыть боли потенциальных покупателей;

⬆️ Показать преимущества товара;

🟢Что входит в услугу:

- Анализ и выявление слабых сторон конкурентов;

- Обрезка и обработка фотографий;

- Разработка индивидуального дизайна.

🟢Срок исполнения заказа 3-4 дня, в зависимости от объёма работы время может изменяться.

🟢ДЛЯ ЗАКАЗА ПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ. Отвечаю в течение 1 часа😊.

🟢Работаю по 50% предоплате*

🟢Стоимость услуг:

💸 200р/ 1карт.; (минимальная инфографика 2-3 элемента)

💸 260р/ 1карт.; (дизайн средней сложности 3-5 элементов)

💸 300р/ 1карт.; (креативный многослойный дизайн 5-6 элементов

При полном отсутствии информации 560р;

- Бесплатно 2 круга правок, далее 50р правка;

🟢Для уточнения информации обращаться в личные сообщения