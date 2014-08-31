kseniajour

Космінська Оксана Віталіївна
м.Київ, вул. Мішина 15\17 кв. 522, 380932624770, [email protected]
д. н. 26. 01.1993
Мета: копірайтер, рерайтер, перекладач, журналіст.
Досвід роботи:
1 рік працювала копірайтером на сайті новин http://wlna.info
http://horoshienovosti.info/istoriya-sovremennoy-rusalki/
http://ivona.bigmir.net/showbiz/photo/339543-Obitel--zla--Seksual-naja-Elis-v-kozhanom-kostjume-ubivaet-zombi
також працювала фрілансером, писала на різні теми.
Освіта: в даний момент навчаюсь в Київському національному лінгвістичному університеті за напрямком філологія англійської та німецької мов, успішно перейшла на 4 курс навчання.
Професійні навички: володію MC Office, можу писати статті різного жанру на українській, російській та англійських мовах, володію SEO, вільний переклад з української мови на англійську і навпаки.
Сертифікати: з вересня по листопад пройшла курси журналістики під керівництвом Юлії Крамаренко.
Мови: українська(вільно), російська(вільно), англійська(upper-intermediate), німецька( intermediate).
Інше: Не палю, незаміжня, дітей не маю, мислю креативно, готова швидко вчитися, відповідальна.