kseniajour

Космінська Оксана Віталіївна

м.Київ, вул. Мішина 15\17 кв. 522, 380932624770, [email protected]

д. н. 26. 01.1993

Мета: копірайтер, рерайтер, перекладач, журналіст.

Досвід роботи:

1 рік працювала копірайтером на сайті новин http://wlna.info

http://horoshienovosti.info/istoriya-sovremennoy-rusalki/

http://ivona.bigmir.net/showbiz/photo/339543-Obitel--zla--Seksual-naja-Elis-v-kozhanom-kostjume-ubivaet-zombi

також працювала фрілансером, писала на різні теми.

Освіта: в даний момент навчаюсь в Київському національному лінгвістичному університеті за напрямком філологія англійської та німецької мов, успішно перейшла на 4 курс навчання.

Професійні навички: володію MC Office, можу писати статті різного жанру на українській, російській та англійських мовах, володію SEO, вільний переклад з української мови на англійську і навпаки.

Сертифікати: з вересня по листопад пройшла курси журналістики під керівництвом Юлії Крамаренко.

Мови: українська(вільно), російська(вільно), англійська(upper-intermediate), німецька( intermediate).

Інше: Не палю, незаміжня, дітей не маю, мислю креативно, готова швидко вчитися, відповідальна.