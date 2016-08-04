Готова выполнять задания по нескольким направлениям:
- Печать текстов (с печатных и аудио источников) - скорость печати 278 знаков в минуту, владею слепым десятипальцевым методом набора. Для меня печатать - это быстро, легко и увлекательно, как игра!
- Работа с Excel - таблицы, графики, формулы, сводные данные, отчеты. Владею всем.
- Презентации в Power Point - знаю, как сделать красиво и наглядно!
- вывески, плакаты для праздников и рекламы. Рисую в векторе, возможна печать большого формата.
- Логотипы, иконки, красивое и грамотное оформление документов.
- Дизайн сайтов.
- Разработка бизнес процессов на платформе SharePoint.
- Рерайтинг, копирайтинг, инструкции по использованию или эксплуатации.
- Рисование "руками" - вывески, уличные витрины, стены.
- Подарки своими руками - открытки в разных техниках, статуэтки, памятные сувениры.