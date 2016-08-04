Работа с текстами и графикой.

Готова выполнять задания по нескольким направлениям:

- Печать текстов (с печатных и аудио источников) - скорость печати 278 знаков в минуту, владею слепым десятипальцевым методом набора. Для меня печатать - это быстро, легко и увлекательно, как игра!

- Работа с Excel - таблицы, графики, формулы, сводные данные, отчеты. Владею всем.

- Презентации в Power Point - знаю, как сделать красиво и наглядно!

- вывески, плакаты для праздников и рекламы. Рисую в векторе, возможна печать большого формата.

- Логотипы, иконки, красивое и грамотное оформление документов.

- Дизайн сайтов.

- Разработка бизнес процессов на платформе SharePoint.

- Рерайтинг, копирайтинг, инструкции по использованию или эксплуатации.

- Рисование "руками" - вывески, уличные витрины, стены.

- Подарки своими руками - открытки в разных техниках, статуэтки, памятные сувениры.