kseniia_qa

Ручное и автоматизированное тестирование
Дипломированный специалист
- Успешно окончила курсы профессиональной переподготовке по направлению "Тестировщик ПО" (2020-2021гг.).
- Студентка заочного отделения ГУАП по направлению "Информационные системы и технологии в бизнесе" (2020-2025гг).
- Имею среднее специальное образование.
- Портфолио на GitHub.
Ключевые навыки
- Использование актуальных теорий тестирования
- Понимание жизненного цикла разработки программного обеспечения
- Программирование на Java
- Использование объектно-ориентированного программирования
- Работа с системой контроль версий Git, платформой GitHub
- Проведение unit-тестирования
- Подготовка и проведение автоматизированных тестовых сценариев
- Подготовка отчёта о тестировании, заведение дефектов
- Работа в Selenium Webdriver
- Подготовлен тестовый сценарий на веб-форму
- Проведено UI-тестирование веб-формы и заполнен отчёт о дефектах
- Разрешён конфликт версий кода веб-сайта на GitHub
- Решено больше 40 задач на Java
- Проведено unit-тестирование приложения
- Разработаны автоматизированные тестовые сценарии для формы регистрации
- Проведено тестирование Java-проекта с использованием Selenium Webdriver
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