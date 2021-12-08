kseniia_qa

Ксения kseniia_qa

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Ручное и автоматизированное тестирование

Дипломированный специалист

  • Успешно окончила курсы профессиональной переподготовке по направлению "Тестировщик ПО" (2020-2021гг.).
  • Студентка заочного отделения ГУАП по направлению "Информационные системы и технологии в бизнесе" (2020-2025гг).
  • Имею среднее специальное образование.
  • Портфолио на GitHub﻿.

Ключевые навыки

  • Использование актуальных теорий тестирования
  • Понимание жизненного цикла разработки программного обеспечения
  • Программирование на Java
  • Использование объектно-ориентированного программирования
  • Работа с системой контроль версий Git, платформой GitHub
  • Проведение unit-тестирования
  • Подготовка и проведение автоматизированных тестовых сценариев
  • Подготовка отчёта о тестировании, заведение дефектов
  • Работа в Selenium Webdriver
Достигнутые результаты по окончанию курсов (2021г.)

  • Подготовлен тестовый сценарий на веб-форму
  • Проведено UI-тестирование веб-формы и заполнен отчёт о дефектах
  • Разрешён конфликт версий кода веб-сайта на GitHub
  • Решено больше 40 задач на Java
  • Проведено unit-тестирование приложения
  • Разработаны автоматизированные тестовые сценарии для формы регистрации
  • Проведено тестирование Java-проекта с использованием Selenium Webdriver
JavaSelenium