ksenimonenko

Переводчик EN-RU, создатель продающих воронок, Создатель ботов в Амосрм

Активно приму работу любой сложности. Прошу идти со мной на контакт и быть дружелюбным. так же разбираюсь в Амосрм, битрикс 24 и 1с предприятие. Умею хорошо рисовать, но только на бумаге. Перевод с Английского на русский. Пунктуальность и добросовестность в крови) Так же имею опыт в создании воронок продаж и создании ботов в Амосрм.