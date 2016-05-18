Ретушер, фотообработчик. Выполню работу быстро и качественно!

Email: [email protected]

Портфолио: https://drive.google.com/folderview?id=0BziKCwcM_usPU1IybUdtbGFqVHc&usp=sharing

С 2013 года занимаюсь профессиональной ретушью и цветокоррекцией фото. Работаю с програмами Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Microsoft Office, базовое знание Adobe Illustrator, уверенный пользователь ПК и Интернет. Работаю ассистентом фотографа, имею навыки работы с профессиональным фотоаппаратом (Nikon D3100, Nikon D7100), опыт различной ретуши (применение техники Dodge and Burn, частотного разложения), создание коллажей, обтравка/обработка предметной фотографии, пакетная обработка фотографий (свадьбы, корпоративы). Умею работать с фотографиями формата RAW.

Буду рада сотрудничеству!