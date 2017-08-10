kseniya1385

Заполнение страниц, карточек товаров

Большой опыт наполнения карточек товаров с 2012 года. Работала в Joomla разных версий, в двух самописных cms Standartsite и Webdom. Быстро обучаюсь работе в новых cms. Работаю с изображение, видео-монтаж.

1) www.czksk.ru, prom-teplici.ru (создание сайта на cms joomla, разработка дизайна страниц в рамках фирменного стиля, настройка всей необходимой навигации, создание структуры каталога, заполнение всех страниц сайта, в т.ч. карточек товаров, обработка фото)

Заполнение карточек товаров, статей и т.д. на следующих сайтах: www.polyupak.ru и www.pk-izhora.ru

2) разработка подложки сайта (фона) -http://kart-servis.ru/ -

3) съемка и обработка, ретушь фотографий находящихся на страницах:

https://www.czksk.ru/katalog/komplektuyushchie.html

http://kart-servis.ru/catalog.html

http://kart-servis.ru/portfolio/suvenirnaja-produkcija.html

http://kart-servis.ru/portfolio/bannery.html

http://kart-servis.ru/portfolio/pechat-na-holste.html