kseniya99kz

Ксения Дмитрю kseniya99kzkseniya99kz
24 годаКазахстан/Актобе
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтер, редактор, наборщик текстов
Ключевые знания и навыки:
Знание английского (средний уровень).
Знание французского (ниже среднего уровня).
Грамотная речь и письмо.
Быстрый набор текста.
Хобби и увлечения:
Пишу стихи с 15-ти лет. Организовала в городе Актобе поэтический клуб.
Люблю читать. Веду свой блог в инстаграм про книги и не только.
Занимаюсь обработкой фотографий и фотошопом.
Занимаюсь разными видами рукоделия.
Пишу книгу и короткие рассказы.