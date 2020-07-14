kseniya99kz

Копирайтер, редактор, наборщик текстов

Ключевые знания и навыки:

Знание английского (средний уровень).

Знание французского (ниже среднего уровня).

Грамотная речь и письмо.

Быстрый набор текста.

Хобби и увлечения:

Пишу стихи с 15-ти лет. Организовала в городе Актобе поэтический клуб.

Люблю читать. Веду свой блог в инстаграм про книги и не только.

Занимаюсь обработкой фотографий и фотошопом.

Занимаюсь разными видами рукоделия.

Пишу книгу и короткие рассказы.﻿