kseniya_12

Заполнение сайта товарами: 1. копипаст описания с яндекс.маркета; 2. поиск

Очень нужна работа! Приму любые предложения!

Опыт работы по заполнению сайтов -- 2 года. Работала в таких CMS:

1) Joomla -- не понравилось рабочее пространство, но система довольно хороша;

2) Bitrix (http://www.becompact.ru/) -- довольно удобная система с приятным дизайном. Понравилось автосохранение заполнения (при сбоях очень актуально);

3) PrestaShop (http://terraflops.ru/) -- ужасный дизайн, не полный перевод интерфейса (спасибо французам), но довольно мощная по функционалу. Бесит самопроизвольное редактирование текста описания товара встроенным редактором;

4) OpenCart -- приятная простая система без излишеств.

Так же постоянно изучаю новые CMS. На данный момент осваиваю wordpress.

Конечно же, владею базовыми навыками использования фотошопа.

В перспективе изучение вёрстки сайтов.