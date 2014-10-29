kseniya_12

Очень нужна работа! Приму любые предложения!
Опыт работы по заполнению сайтов -- 2 года. Работала в таких CMS:
1) Joomla -- не понравилось рабочее пространство, но система довольно хороша;
2) Bitrix (http://www.becompact.ru/) -- довольно удобная система с приятным дизайном. Понравилось автосохранение заполнения (при сбоях очень актуально);
3) PrestaShop (http://terraflops.ru/) -- ужасный дизайн, не полный перевод интерфейса (спасибо французам), но довольно мощная по функционалу. Бесит самопроизвольное редактирование текста описания товара встроенным редактором;
4) OpenCart -- приятная простая система без излишеств.
Так же постоянно изучаю новые CMS. На данный момент осваиваю wordpress.
Конечно же, владею базовыми навыками использования фотошопа.
В перспективе изучение вёрстки сайтов.