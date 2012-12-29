kseniysolnce

Панова Ксения kseniysolncekseniysolnce
37 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Написание рефератов, статей на любые темы
Напишу реферат, биографическую справку, статью или эссе на любые темы. Срок выполнения от трех до пяти дней, в зависимости от сложности работ. Никакого рерайтинга или копирайтинга, чистый текст, отличающийся уникальностью и неповторимостью написания. Полное отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных и лексических ошибок. Гарантия отсутствия опечаток. Качество и быстрота исполнения.
Так как я начинающий фрилансер, поэтому за большие работы сразу не возьмусь. Образование: НГУ Гуманитарная Академия - среднее профессиональное. Профессия - социолог. Сразу скажу, что больше люблю писать на гуманитарные темы, такие как история,литература, обществознание, и т. п.
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