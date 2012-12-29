kseniysolnce

Написание рефератов, статей на любые темы

Напишу реферат, биографическую справку, статью или эссе на любые темы. Срок выполнения от трех до пяти дней, в зависимости от сложности работ. Никакого рерайтинга или копирайтинга, чистый текст, отличающийся уникальностью и неповторимостью написания. Полное отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных и лексических ошибок. Гарантия отсутствия опечаток. Качество и быстрота исполнения.

Так как я начинающий фрилансер, поэтому за большие работы сразу не возьмусь. Образование: НГУ Гуманитарная Академия - среднее профессиональное. Профессия - социолог. Сразу скажу, что больше люблю писать на гуманитарные темы, такие как история,литература, обществознание, и т. п.