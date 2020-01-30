Работаю Java Full Stack Developer: делаю backend, frontend, работаю с базами данных.
Творческий подход к делу.
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Помимо программирования занимаюсь дизайном:
- Веб-дизайн
- Дизайн и оформление сайтов, сервисов, лендингов и интернет-магазинов
- UI/UX дизайн
- Дизайн графических интерфейсов, логотипов
- Подготовка макетов для верстки
- Разработка рекламных материалов: каталогов, брошюр, выставочных стендов, визиток, буклетов, презентаций
- Внесение правок в готовые макеты
- Создание материалов для публикации в соц.сетях
- Разработка дизайна новой продукции
- Моушн дизайн
- 2D/3D графика (cоздание видеороликов, спецэффектов, работа с видео)
- Создание сайтов (landing page)
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Некоторые мои работы:
https://www.instagram.com/kirillsereda_design/
https://kirillsereda.portfoliobox.net/kirillsereda
Буду рад сотрудничеству!
- Визитки101 просмотр
- Презентация для Delivery service78 просмотров
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- Дизайн сайта для Delivery service75 просмотров
- 2D/3D графика72 просмотра
- Логотипы66 просмотров