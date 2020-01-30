ksereda

Кирилл Середа ksereda

 
34 годаБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Программист, дизайнер

Работаю Java Full Stack Developer: делаю backend, frontend, работаю с базами данных.

Творческий подход к делу.

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Помимо программирования занимаюсь дизайном:

- Веб-дизайн

- Дизайн и оформление сайтов, сервисов, лендингов и интернет-магазинов

- UI/UX дизайн

- Дизайн графических интерфейсов, логотипов

- Подготовка макетов для верстки

- Разработка рекламных материалов: каталогов, брошюр, выставочных стендов, визиток, буклетов, презентаций

- Внесение правок в готовые макеты

- Создание материалов для публикации в соц.сетях

- Разработка дизайна новой продукции

- Моушн дизайн

- 2D/3D графика (cоздание видеороликов, спецэффектов, работа с видео)

- Создание сайтов (landing page)

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Некоторые мои работы:

https://www.instagram.com/kirillsereda_design/

https://kirillsereda.portfoliobox.net/kirillsereda

Буду рад сотрудничеству!

Java
Портфолио