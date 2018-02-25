kseyDisweb

Web-дизайн, дизайн сайтов. Алексей Ачкасов

Я — веб-дизайнер. Всю жизнь меня тянуло к красивым картинкам. Оригинальным дизайнерским решениям сайтов. Да и просто к хорошей графике. Интересно было как это все создается и проектируется. Так и начал развиваться в данной сфере. Что привело меня к удивительной профессии Web-дизайнер.

Мое знакомство с дизайном началось в 2011 году. Когда мне предложили создать и развивать сайт. Тогда я еще не понимал насколько интересно это ремесло. В последствии, когда погрузился в это дело. Стало интересовать абсолютно все. Так и начал изучать разные программы, приложения, строить простые сайты. Так и пришел к пониманию того что мне очень нравиться создавать красивые и стильные сайты. Начал понимать что могу заниматься этим делом продолжительное время и не уставать. Это очень важно для каждого человека в жизни. Найти свое дело и заниматься им. Что бы оно радовало и приносило доход.

На данный момент активно развиваюсь как в сфере дизайна, так и в личностном росте, и саморазвитии. Так как считаю, что все кто стремиться к успеху должны развиваться и совершенствоваться.

Мои навыки:

- Веб-дизайн, Material Design;

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS);

Мои специализации:

- Landing Page;

- Сайт под ключ;

- Веб-дизайн;

- Прототипирование.