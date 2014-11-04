Тестировщик ПО, Веб тестировщик, тестирование вёрстки
Опыт тестирования ПО 1,5 года
Опыт тестирования веб-приложений 2 года
• понимание процесса QA и документации QA
• знание моделей и принципов разработки программного обеспечения
• знание методологий Agile (scrum), Waterfall
• опыт разработки планов тестирования, тест кейсов и SRS
• знаком с бактрекинговыми системами(JIRA, Basecamp, Testlink)
• знания HTTP, HTML, CSS
• опыт тестирования вёрстки
• опыт в области автоматизации с использованием Selenium IDE, Selenium Builder
• опыт работы с клиентской стороны тестирования применяя инструменты Firebug и Tamper Data
• умение работать с инструментами виртуализации (VMWare, Virtual Box)
• кроссбраузерное и кроссплатформенное тестирование