ksisaev

Александр ksisaev

 
42 годаУкраина/Буча
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Тестировщик ПО, Веб тестировщик, тестирование вёрстки

Опыт тестирования ПО 1,5 года

Опыт тестирования веб-приложений 2 года

• понимание процесса QA и документации QA

• знание моделей и принципов разработки программного обеспечения

• знание методологий Agile (scrum), Waterfall

• опыт разработки планов тестирования, тест кейсов и SRS

• знаком с бактрекинговыми системами(JIRA, Basecamp, Testlink)

• знания HTTP, HTML, CSS

• опыт тестирования вёрстки

• опыт в области автоматизации с использованием Selenium IDE, Selenium Builder

• опыт работы с клиентской стороны тестирования применяя инструменты Firebug и Tamper Data

• умение работать с инструментами виртуализации (VMWare, Virtual Box)

• кроссбраузерное и кроссплатформенное тестирование

HTMLCSSSelenium