ОБРАЗОВАНИЕ: Учебное заведение: ДГМИ, г. Алчевск, дата окончания: Июнь 2004 года, факультет: Автоматизация производственных процессов, специальность: Инженер-электромеханик
Учебное заведение: ДонГТУ, г. Алчевск, дата окончания: Июль 2007 года, факультет: Финансы предприятия, специальность: Экономист
ОПЫТ РАБОТЫ: с июля 2004 по январь 2006 года - Экономист по финансовой работе, с января 2006 по октябрь 2006 года - Инженер по составлению сметно-проектной документации, с октября 2006 года по май 2007 - Экономист сектора оценки рисков, в данное время - отпуск по уходу за ребенком.
Компьютерные навыки: 1-С, Microsoft Office, Adobe Page Maker
Профессиональные навыки:
-Контроль за выполнение финансовой стороны контрактных обязательств, посредством обеспечения оперативного финансирования выполнения расчетных и платежных обязательств, отслеживание состояния собственных средств предприятия.
-Составление и сдача налоговой и финансовой отчетности
- Разработка, исходя из технико-экономических показателей производственного плана, проектов перспективных и годовых финансовых планов, прогнозов поступления денежных средств на счета предприятия
- Составление сметной документации для оформления договоров подряда на электромонтажные, общестроительные и ремонтно-эксплуатационные работы.
-Составление и контроль за подписанием актов выполненных работ (Ф-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) по договорам подряда на электромонтажные и общестроительные работы
-Составление и контроль за выполнением договоров подряда на электромонтажные, общестроительные и ремонтно-эксплуатационные работы.
-Ведение проектно-сметного архива
-Проведение анализа основных показателей работы общества в объеме деятельности отдела
- Предоставление кредита в различных формах как юр., так и физ. лицам (кредит, кредитная линия, овердрафт) с различными видами обеспечения, гарантийные операции;
- Анализ кредитоспособности заемщика;
- Финансовый анализ предприятия;
- Анализ ТЭО;
- Оценка залогов;
- Проведение переговоров с потенциальными заемщиками;
- Подготовка заключений по кредитным сделкам для рассмотрения их Кредитным комитетом Банка;
- Подготовка кредитного договора, договоров обеспечения;
- Оформление и ведение кредитного дела заемщика;
- Сопровождение заключенных договоров;
- Оформление и ведение кредитного досье заемщика;
- Деловая переписка;
- Бухгалтерский учет кредитных операций.