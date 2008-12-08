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ОБРАЗОВАНИЕ: Учебное заведение: ДГМИ, г. Алчевск, дата окончания: Июнь 2004 года, факультет: Автоматизация производственных процессов, специальность: Инженер-электромеханик

Учебное заведение: ДонГТУ, г. Алчевск, дата окончания: Июль 2007 года, факультет: Финансы предприятия, специальность: Экономист

ОПЫТ РАБОТЫ: с июля 2004 по январь 2006 года - Экономист по финансовой работе, с января 2006 по октябрь 2006 года - Инженер по составлению сметно-проектной документации, с октября 2006 года по май 2007 - Экономист сектора оценки рисков, в данное время - отпуск по уходу за ребенком.

Компьютерные навыки: 1-С, Microsoft Office, Adobe Page Maker

Профессиональные навыки:

-Контроль за выполнение финансовой стороны контрактных обязательств, посредством обеспечения оперативного финансирования выполнения расчетных и платежных обязательств, отслеживание состояния собственных средств предприятия.

-Составление и сдача налоговой и финансовой отчетности

- Разработка, исходя из технико-экономических показателей производственного плана, проектов перспективных и годовых финансовых планов, прогнозов поступления денежных средств на счета предприятия

- Составление сметной документации для оформления договоров подряда на электромонтажные, общестроительные и ремонтно-эксплуатационные работы.

-Составление и контроль за подписанием актов выполненных работ (Ф-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) по договорам подряда на электромонтажные и общестроительные работы

-Составление и контроль за выполнением договоров подряда на электромонтажные, общестроительные и ремонтно-эксплуатационные работы.

-Ведение проектно-сметного архива

-Проведение анализа основных показателей работы общества в объеме деятельности отдела

- Предоставление кредита в различных формах как юр., так и физ. лицам (кредит, кредитная линия, овердрафт) с различными видами обеспечения, гарантийные операции;

- Анализ кредитоспособности заемщика;

- Финансовый анализ предприятия;

- Анализ ТЭО;

- Оценка залогов;

- Проведение переговоров с потенциальными заемщиками;

- Подготовка заключений по кредитным сделкам для рассмотрения их Кредитным комитетом Банка;

- Подготовка кредитного договора, договоров обеспечения;

- Оформление и ведение кредитного дела заемщика;

- Сопровождение заключенных договоров;

- Оформление и ведение кредитного досье заемщика;

- Деловая переписка;

- Бухгалтерский учет кредитных операций.