ksiushadesign

Я начинающий веб-дизайнер.
Я начинающий веб-дизайнер.⠀⠀
Пошагово делаю красивый, удобный и интуитивно понятный интерфейс лендингов, интернет-магазинов, многостраничных сайтов:
1. прототип из серых блоков
2. дизайн-макет
3. создание рекламных макетов
4. разработка презентаций
5. интернет реклама
6. наружная реклама
Если Вы хотите обсудить создание дизайна для Вашего сайта, баннера или лэндинга, пишите мне в личные сообщения или на почту: [email protected].
Окажу помощь практически даром, так как мне это необходимо для портфолио.
Вдумчиво и творчески отношусь к работе!