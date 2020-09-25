ksiushadesign

Я начинающий веб-дизайнер.

Я начинающий веб-дизайнер.⠀⠀

Пошагово делаю красивый, удобный и интуитивно понятный интерфейс лендингов, интернет-магазинов, многостраничных сайтов:

1. прототип из серых блоков

2. дизайн-макет

3. создание рекламных макетов

4. разработка презентаций

5. интернет реклама

6. наружная реклама

Если Вы хотите обсудить создание дизайна для Вашего сайта, баннера или лэндинга, пишите мне в личные сообщения или на почту: [email protected].

Окажу помощь практически даром, так как мне это необходимо для портфолио.

Вдумчиво и творчески отношусь к работе!