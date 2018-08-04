kskost-direct

Специалист по рекламе в РСЯ

Доброго времени суток!

Меня зовут Ксения и я начинающий директолог. Пройдя обучающий курс "Специалист контекстной рекламы", я горю желанием скорее приступить к практике, поэтому готова настроить качественную рекламную компанию совершенно бесплатно!

Как я могу гарантировать качественную настройку, не имея опыта? Во-первых, небольшая практика в настройке уже была и прошла вполне успешно. Во-вторых, качественную настройку гарантирую не только я, но и мой наставник с курса: он будет контролировать каждый мой шаг и сразу исправит все мои ошибки, если таковые будут.

Что я предлагаю? Настройку рекламы, которая привлечет в Ваш бизнес еще больше клиентов! Взамен попрошу лишь отзыв о моей работе :)

Итак, если у Вас есть работающий сайт и рекламный бюджет в 5 т.р. (оплата рекламных площадок), я с удовольствием настрою рекламу для Вашего бизнеса!

По всем вопросам пишите в лс, отвечу всем!

PS: если будет необходимо, бонусом проведу аудит сайта и конкурентов.