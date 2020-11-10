ksmarkevich

Меня зовут Ксения! Я здесь, чтобы помогать вам воплощать ваши задумки и идеи в дизайне веб-сайтов.

Я могу предложить вам разработку качественного современного сайта с привлекательным дизайном. К каждому клиенту индивидуальный подход!

Мои услуги:

- Дизайн веб-сайтов, адаптивный дизайн, редизайн

- Дизайн мобильных приложений

- Дизайн интерфейсов

- Прототипирование

Актуальный дизайн в соответствии с вашей тематикой и пожеланиями.

Готова к сотрудничеству!

Мой Тел. +375 29 998-15-59 (тел.,WhatsApp, Telegram), Skype Kseniya Markevich, Instagram.com/kmarkevichdesign/