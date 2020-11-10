ksmarkevich

Меня зовут Ксения! Я здесь, чтобы помогать вам воплощать ваши задумки и идеи в дизайне веб-сайтов.
Я могу предложить вам разработку качественного современного сайта с привлекательным дизайном. К каждому клиенту индивидуальный подход!
Мои услуги:
- Дизайн веб-сайтов, адаптивный дизайн, редизайн
- Дизайн мобильных приложений
- Дизайн интерфейсов
- Прототипирование
Актуальный дизайн в соответствии с вашей тематикой и пожеланиями.
Готова к сотрудничеству!
Мой Тел. +375 29 998-15-59 (тел.,WhatsApp, Telegram), Skype Kseniya Markevich, Instagram.com/kmarkevichdesign/
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