Профессия дизайнера интерьеров и экстерьеров – это создание оригинальных творческих проектов, не похожих один на другой, главная цель которых: обеспечить эргономичность и комфорт для современных людей, старающихся идти в ногу со временем. Но, понятие: «дизайнер интерьера» включает в себя не только создание гармоничного и удобного интерьера или экстерьера. Это ещё и реконструкция, декорирование, отделка помещений, выбор, декор и расстановка мебели, «игра» визуальной перспективой помещения, с использованием оптических свойств витражей, стеклянной мебели и многое другое. Как это выглядит на деле? – дизайнер берёт за основу исходные данные проекта (квартиры, дома, дачного участка или иной территории для благоустройства и пр.) и тщательно прорабатывает эскизы таким образом, что в результате получается элегантная и гармоничная интерьерная либо экстерьерная композиция. Здесь важно учесть всё: начиная от декорирования стен и выбора мебели, которая будет соответствовать общему стилю дизайна интерьера, заканчивая установкой осветительных приборов и цветовой гамме штор. Доминирующее значение в оформлении дизайна интерьера имеет мебель и различные аксессуары: из натурального дерева, художественного стекла, кованого металла, различных полимеров и т.д., а также – строительные и отделочно-декоративные материалы, которые способны привнести «изюминку» в интерьер и подчеркнуть индивидуальные особенности владельцев. Не секрет, что в концепции дизайна интерьера и ландшафтного, в расстановке мебели, оформлении и цветовой гамме помещений наблюдаются, порою, грубейшие ошибки: нарушение стилевой гармонии, подчёркивание гротекстных форм помещения, захламлённость вещами и мебелью, которую и выбросить жалко, и хранить негде. Задача дизайнера интерьера: помочь владельцам подобного жилья избавиться от приевшихся штампов и обустроить своё жилище так, чтобы в нём чувствовался стиль, и создавалось ощущение тепла и комфорта. Немаловажная роль в оформлении дизайна интерьера и ландшафтного играет не только мебель и декорирование, но и варианты освещения и подсветки. Причём, использование освещения в дизайне интерьера и экстерьера может быть очень оригинальным, например: подсветка витража, расположенного в фальшпроёме стены или мягкое освещение красивого домашнего аквариума. В этом случае, дизайнер интерьера не просто работает, он творит, полностью преображая пространство, а плодом такового творчества становится эффектный, стилистически выдержанный гармоничный интерьер или экстерьер.

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