UX, UI Дизайнер
Привет!
Меня зовут Рома, я веб-дизайнер.
- Имею опыт работы в стартапе при поддержке "Sber-Z"
- Опыт создания интерфейса для мессенджера компании "Tantum Magnus Technology"
- Состою в коммьюнити "Mesto.", где тружусь в двух стартапах на должности дизайнера.
- Figma-продвинутый навык владения.
- Tilda-продвинутый навык владения.
Для обратной связи прошу писать в Telegam по нику @kksph
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Редизайн "Spotify"49 просмотров
- Red Bull45 просмотров
- Яндекс "Телемост"48 просмотров
- Мессенджер58 просмотров
- Навигатор36 просмотров
Дизайн мобильных приложений
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$5/час
от $100от 2 дней
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