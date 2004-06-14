UX, UI Дизайнер

Привет!

Меня зовут Рома, я веб-дизайнер.

Имею опыт работы в стартапе при поддержке "Sber-Z"

Опыт создания интерфейса для мессенджера компании "Tantum Magnus Technology"

Состою в коммьюнити "Mesto.", где тружусь в двух стартапах на должности дизайнера.

Опыт работы: 2 года.

Figma-продвинутый навык владения.

Tilda-продвинутый навык владения.

В основном, занимаюсь дизайном интерфейсов мобильных приложений по гайдлайнам IOS.

Для обратной связи прошу писать в Telegam по нику @kksph