ksph

Роман ksph

 
19 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UX, UI Дизайнер

Привет!

Меня зовут Рома, я веб-дизайнер.

  • Имею опыт работы в стартапе при поддержке "Sber-Z"
  • Опыт создания интерфейса для мессенджера компании "Tantum Magnus Technology"
  • Состою в коммьюнити "Mesto.", где тружусь в двух стартапах на должности дизайнера.
Опыт работы: 2 года.

  • Figma-продвинутый навык владения.
  • Tilda-продвинутый навык владения.
В основном, занимаюсь дизайном интерфейсов мобильных приложений по гайдлайнам IOS.

Для обратной связи прошу писать в Telegam по нику @kksph

iOSFigmaTilda
Портфолио
Дизайн мобильных приложений
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$5/час
от $100от 2 дней
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