Артюх Оксана Олександровна
Возраст: 20 лет
Семейное положение: не замужем
Адрес: г.Харьков
Телефон: 050-042-40-00 093-266-98-91
Цель: Устроиться на интересную работу, заниматься любимым дело. С перспективой
карьерного роста в сфере графического дизайна и дизайна интерьров.
Образрование: 1999-2009 - Общеобразовательная школа №11 в г. Севастополь (физико- математический класс)
2008-2009- учебный центр по программе «Дизайнер полиграфист»
2010-…ХГАДИ Дизайн среды «интерьер оборудование»
Навыки и интересы: Владение программами: Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3DMAX.
Разработка фирменного стиля, верстака малотиражного журнала.
Победитель конкурса по компьютерной графике «экология в современном мире»
Составление экибан, оформление штор искусственными цветами.
Личные качества: Коммуникабельная, легкообучаемая, с неугасаемым стремление к достижению цели.
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