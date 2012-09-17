ksu-_ha

Оксана ksu-_ha

 
31 годУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Личные качества: Коммуникабельная, легкообучаемая, с неугасаемым стремление

Артюх Оксана Олександровна

Возраст: 20 лет

Семейное положение: не замужем

Адрес: г.Харьков

Телефон: 050-042-40-00 093-266-98-91

Цель: Устроиться на интересную работу, заниматься любимым дело. С перспективой

карьерного роста в сфере графического дизайна и дизайна интерьров.

Образрование: 1999-2009 - Общеобразовательная школа №11 в г. Севастополь (физико- математический класс)

2008-2009- учебный центр по программе «Дизайнер полиграфист»

2010-…ХГАДИ Дизайн среды «интерьер оборудование»

Навыки и интересы: Владение программами: Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3DMAX.

Разработка фирменного стиля, верстака малотиражного журнала.

Победитель конкурса по компьютерной графике «экология в современном мире»

Составление экибан, оформление штор искусственными цветами.

Личные качества: Коммуникабельная, легкообучаемая, с неугасаемым стремление к достижению цели.

CorelDRAW3ds MaxPhotoshop
Портфолио