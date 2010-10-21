Перевод (англ-рус, рус-англ, исп-рус)

Закончила филологический факультет СПбГУ по специальности переводоведение и практика перевода (английский и испанский языки).

Опыт переводов:

- худож. лит-ра

- документация

- публицистика

- деловая корреспонденция

- перевод с аудио и видео носителей

2,5$ за 1000 зн.

Врожденная грамотность, аккуратность, пунктуальность, ответственность.

Буду рада сотрудничеству с Вами!