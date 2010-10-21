Перевод (англ-рус, рус-англ, исп-рус)
Закончила филологический факультет СПбГУ по специальности переводоведение и практика перевода (английский и испанский языки).
Опыт переводов:
- худож. лит-ра
- документация
- публицистика
- деловая корреспонденция
- перевод с аудио и видео носителей
2,5$ за 1000 зн.
Врожденная грамотность, аккуратность, пунктуальность, ответственность.
Буду рада сотрудничеству с Вами!
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Портфолио
- Перевод газетной статьи.116 просмотров
- Часть перевода устава АО (ENG-RUS)122 просмотра