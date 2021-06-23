ksu_visual

Визуальный ассистент (Оформление профиля в Instagram)

Меня зовут Ксения, я занимаюсь визуальным оформлением ленты в Instagram и с удовольствием помогу создать вам вашу ленту.

Благодаря визуальному оформлению ленты вы повысите продажи, увеличите количество клиентов и подписчиков, сможете выделится среди конкурентов и как бонус получите необходимый багаж знаний, с которым в дальнейшем сможете заниматься оформлением вашего аккаунта самостоятельно.

Я владею навыками создания ленты, оформления сторис, могу подготовить к съемке даже на расстоянии, умею создавать креативные коллажи, классические анимации, игры для сторис вследствие чего смогу качественно и необычно обновить вашу ленту.

Если вас заинтересовали мои услуги пишите + в личные сообщения и я сброшу своё портфолио где вы сможете посмотреть мои кейсы, примеры работ и ознакомится с прайсом (до конца апреля действует скидка -15%).

Остались вопросы или сомнения? Пишите в личные сообщения и я с удовольствием отвечу )