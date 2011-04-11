ksuficus

Ксения ksuficus

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по финансовому анализу
Впервые работаю с Ксенией и хочу сказать,что довольно удачно, думаю это не последняя наша работа. Спасибо
Подробное описание требований, возможность решения технических вопрос и своевременное оплата - все это характеризует Елену как добросовестного работодателя. Надеюсь на продолжение нашего сотрудничества.
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alex81-11
Алексей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
47 отзывов(-1)
$50
10 баллов
14 лет назад
Преддипломная практика менеджмент организации
Ксения огромное спасибо за работу. Желаю вам только хороших заказчиков. Все выполнено как и требовалось Сотрудничество продолжим.
Только положительные эмоции от работы с Алексеем: четко сформулирован ТЗ, обговорены и выполнены все условия. Моментальное решение всех организационных вопросов. Будем продолжать работать. Рекомендую Алексея как ответственного работодателя!
Ответный отзыв
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по управлению персоналом
Первый раз сотрудничаю с Ксенией и могу охарактеризовать ее, как ответственного автора студенческих работ. Работа была написана в срок, все необходимые правки работы так же были выполнены в срок. Выполненная работа соответствует всем предъявленным требованиям.
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
3 отзыва
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