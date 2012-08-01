Копирайтер

Занимаюсь копирайтингом более года. Пишу преимущественно рекламные, продающие статьи, пресс-релизы. Есть опыт написания сценариев рекламных роликов.

Создаю качественные SEO-тексты; подбирать ключевые слова и составлять семантическое ядро предочитаю самостоятельно.

Работаю во многих тематических категориях, однако, основными являются следующие:

- малый бизнес;

- маркетинг;

- менеджмент;

- реклама;

- финансы и инвестиции;

- высокие технологии;

- создание и продвижение сайтов;

- системы безопасности.

Любовь к покупкам позволяет со знанием дела писать об аксессуарах и брендах, а получаемое образование (специальность "Метрология и системы качества") - о нормативных документах, средствах измерительной техники, методах измерения и качестве в целом.