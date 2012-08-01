Занимаюсь копирайтингом более года. Пишу преимущественно рекламные, продающие статьи, пресс-релизы. Есть опыт написания сценариев рекламных роликов.
Создаю качественные SEO-тексты; подбирать ключевые слова и составлять семантическое ядро предочитаю самостоятельно.
Работаю во многих тематических категориях, однако, основными являются следующие:
- малый бизнес;
- маркетинг;
- менеджмент;
- реклама;
- финансы и инвестиции;
- высокие технологии;
- создание и продвижение сайтов;
- системы безопасности.
Любовь к покупкам позволяет со знанием дела писать об аксессуарах и брендах, а получаемое образование (специальность "Метрология и системы качества") - о нормативных документах, средствах измерительной техники, методах измерения и качестве в целом.