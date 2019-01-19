Здравствуйте, уважаемые господа)!
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Меня зовут Сулковский Константин. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекс.
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Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе ”, углубленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их применить для улучшения и продвижения вашего бизнеса (аудит и тестовая рекламная кампания бесплатно, сугубо за Ваш отзыв о моей работе). А основную рекламную кампанию (в случае если Вы увидите в ней необходимость) настрою за формальную цену 3000 р.
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В таком формате я буду предлагать свои услуги не более 2-х месяцев. Таким образом, я предоставляю возможность на данном этапе за весьма умеренные деньги, начинающим предпринимателям настроить продающий сайт, оформить коммерческое предложение и запустить начальную рекламную кампанию, что послужит основой для успешного бизнеса!
Мои к. данные:
Соц. сети: vk.com/yandexadnet_koss, vk.com/k.sulkovsky
Эл. почта: [email protected]
Skype: kossknowsbest