Меня зовут Ксения. Мне 20 лет. Я очень энергичный человек. За все дела берусь с большой ответственностью. За свои годы я работала в разных сферах начиная от аниматора в Макдональдсе до переводчика. учусь на преподавателя английского и немецкого языка. Свободно владею английским языком, есть опыт работы с иностранцами, переводила художественные и научные тексты, работала в милиции переводчиком во время проведения Евро-2012. Буду рада сотрудничать с вами.