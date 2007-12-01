ksuscha0509

Сведения о себе
Год и место рождения: 05.09.1987, г. Сыктывкар;
Семейное положение: замужем;
Адрес и контактный телефон: Славы 28-95, 89042045392
Образование
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики по специальности «менеджмент организации», классификация «менеджмент в таможенном деле»
Опыт работы
Администратор – кассир
гостиница «Профилакторий - Строитель»
01.12.2007-05.04.2008
Старший кассир
Магазин «Телемакс»
01.07.2008 - 01.11.2010
Территориальная избирательная комиссия РК
Помощник секретаря
10.01.2011-10.04.2011
ООО «Альфа Консалтинг»
09.06.2011- по настоящее время
Офис-менеджер
Дополнительные
информация Компьютер:1С: Предприятие Торговля + Склад,
Word, интернет, консультант-плюс.
Увлечение: спорт
Личные качества
коммуникабельная, ответственная,
с высокой работоспособностью, исполнительная,
легко обучаема.