ksuscha0509

Сведения о себе

Год и место рождения: 05.09.1987, г. Сыктывкар;

Семейное положение: замужем;

Адрес и контактный телефон: Славы 28-95, 89042045392

Образование

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики по специальности «менеджмент организации», классификация «менеджмент в таможенном деле»

Опыт работы

Администратор – кассир

гостиница «Профилакторий - Строитель»

01.12.2007-05.04.2008

Старший кассир

Магазин «Телемакс»

01.07.2008 - 01.11.2010

Территориальная избирательная комиссия РК

Помощник секретаря

10.01.2011-10.04.2011

ООО «Альфа Консалтинг»

09.06.2011- по настоящее время

Офис-менеджер

Дополнительные

информация Компьютер:1С: Предприятие Торговля + Склад,

Word, интернет, консультант-плюс.

Увлечение: спорт

Личные качества

коммуникабельная, ответственная,

с высокой работоспособностью, исполнительная,

легко обучаема.