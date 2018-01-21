Художник-Дизайнер (удаленно)

Резюме:

Никитенко Оксана Николаевна

Специализация: дизайн / графика / полиграфия / сувенирка / фотомонтаж /дизайн

интерьеров / наружная реклама / дизайн cайта

Опыт работы: 15 лет в рекламных агентствах полного цикла.

Английский: технический,

Владение технологиями: шелкотрафарет, офсет, до печатная подготовка в том числе

широкоформатная печать, коррекция растровых изображений.

Владею всеми графическими приложениями кроме 3D.

Время ответа на запрос по email: / 2-4 часа /

Возможность работы по выходным: есть

Текущая занятость: работаю официально (в декретном отпуске)

http://www.free-lance.ru/users/ksusha15

mailto:[email protected]