ksusha15

Ксана Никитенко ksusha15

 
49 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Художник-Дизайнер (удаленно)

Резюме:

Никитенко Оксана Николаевна

Специализация: дизайн / графика / полиграфия / сувенирка / фотомонтаж /дизайн

интерьеров / наружная реклама / дизайн cайта

Опыт работы: 15 лет в рекламных агентствах полного цикла.

Английский: технический,

Владение технологиями: шелкотрафарет, офсет, до печатная подготовка в том числе

широкоформатная печать, коррекция растровых изображений.

Владею всеми графическими приложениями кроме 3D.

Время ответа на запрос по email: / 2-4 часа /

Возможность работы по выходным: есть

Текущая занятость: работаю официально (в декретном отпуске)

http://www.free-lance.ru/users/ksusha15

mailto:[email protected]

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $100
от 10 дней
#1200
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1335
Фирменный стиль
нет отзывов
от $80
от 7 дней
#1542
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1700
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1818
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#2957
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#3403
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 7 дней
#3981
Обработка фотографий
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#4248
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $80
от 5 дней
#4868
Показать все услуги