Художник-Дизайнер (удаленно)
Резюме:
Никитенко Оксана Николаевна
Специализация: дизайн / графика / полиграфия / сувенирка / фотомонтаж /дизайн
интерьеров / наружная реклама / дизайн cайта
Опыт работы: 15 лет в рекламных агентствах полного цикла.
Английский: технический,
Владение технологиями: шелкотрафарет, офсет, до печатная подготовка в том числе
широкоформатная печать, коррекция растровых изображений.
Владею всеми графическими приложениями кроме 3D.
Время ответа на запрос по email: / 2-4 часа /
Возможность работы по выходным: есть
Текущая занятость: работаю официально (в декретном отпуске)
http://www.free-lance.ru/users/ksusha15
mailto:[email protected]
Портфолио
- Лого для универа139 просмотров
- Дизайн билетов в фирменном стиле138 просмотров
- Дизайн лого и разработка фирменного стиля118 просмотров
- Дизайн лого и разработка фирменного дисконта147 просмотров
- Лого для конкурса124 просмотра
- Лого для конкурса135 просмотров
- Лого для конкурса124 просмотра
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $100
от 10 дней
#1200
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1335
Фирменный стиль
нет отзывов
от $80
от 7 дней
#1542
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1700
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1818
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#2957
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#3403
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 7 дней
#3981
Обработка фотографий
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#4248
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $80
от 5 дней
#4868