ksusha8563

Съемка и монтаж видео

- Высшее экономическое образование по специальности маркетолог. Грамотная речь. Свободное владение ПК (Microsoft Office, Internet)

- Умею снимать и монтировать видео на айфон для сторис, reels, tiktok. (При необходимости могу организовать съемку с дрона).

- Разбираюсь в современных трендах. Навыки работы с фото/видео редакторами (Canva, Lightroom, VN, CapCut, Instories)

- Опыт работы в ведении соц.сетей и создании контента более двух лет. Опыт работы в бьюти-сфере (создание контента для салона красоты, для мастеров бьюти сферы, ведение профиля салона красоты более 1,5 года) Так же опыт в ведении профиля и создании контента для производства и ремонта мебели и декора. Для школы шитья и ателье.

- В курсе трендов, при работе генерирую много идей, чувствую аудиторию, ориентируюсь в блогерах и лидерах мнений.

-Большой опыт работы на административной должности (секретарь руководителей, помощник депутата) а так же в должности экономиста. Дипломатична, люблю многозадачность.